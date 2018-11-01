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В санкционные списки России попали 30% от нынешнего состава Верховной рады

Новости » Политика    01.11.2018 - 16:28
Фото: глава Рады Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: глава Рады Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

РФ применила санкции в отношении 126 нардепов

Российская Федерация применила санкции к 126 депутатам действующего созыва Верховной рады из 423-х, а это составляет 30% от общего количества нардепов. Об этом свидетельствуют данные сравнения списка лиц, включенных в указанные санкционные списки, и поименного состава парламента, передает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".

Указано, что под санкции не попал 91 народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" из 135; 60 из 81-го от "Народного фронта"; 20 из 21-го Радикальной партии Олега Ляшко; 19 из 25-ти от "Самопомочи"; 14 из 20-ти от "Батькивщины".

Кроме того, под российские санкции не попал 41 из 43 членов фракции "Оппозиционный блок", 23 из 24-х от депутатской группы "Видродження" и 15 из 19-ти от группы "Воля народа".

Также сообщается, что санкции Россия не применила и по отношению к 33 из 55-ти внефракционных депутатов ВР.

Напомним, спикер Рады Андрей Парубий в ответ на список санкций РФ выступил за усиление Украиной санкций в отношении российского бизнеса и физических лиц. По его словам, ужесточение санкций "особенно актуально в преддверии президентских и парламентских выборов в Украине, на которые Россия пытается влиять и деньгами, и контролируемыми телеканалами".

Как писало РБК-Украина ранее, 1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. В частности, санкции введены против президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, правительство РФ может расширить список санкций против Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что список санкций РФ является попыткой влияния на Украину накануне и после выборов.

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