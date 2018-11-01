У санкційні списки Росії потрапили 30% від нинішнього складу Верховної ради

Фото: глава Ради Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

РФ застосувала санкції до 126 нардепів

Російська Федерація застосувала санкції до 126 депутатів чинного скликання Верховної ради із 423-ох, а це становить 30% від загальної кількості нардепів. Про це свідчать дані порівняння списку осіб, включених до вказаних санкційних списків, та поіменного складу парламенту, передає РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Вказано, що під санкції не потрапив 91 народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" із 135; 60 із 81-го від "Народного фронту"; 20 із 21-го Радикальної партії Олега Ляшка; 19 із 25-ти від "Самопомочі"; 14 із 20-ти від "Батьківщини".

Крім того, під російські санкцій не потрапив 41 із 43 членів фракції "Опозиційний блок", 23 із 24-ох від депутатської групи "Відродження" та 15 із 19-ти від групи "Воля народу".

Також повідомляється, що санкції Росія не застосувала і щодо 33 із 55-ти позафракційних депутатів ВР.

Нагадаємо, спікер Ради Андрій Парубій у відповідь на список санкцій РФ виступив за посилення Україною санкцій відносно російського бізнесу і фізичних осіб. За його словами, посилення санкцій "особливо актуально напередодні президентських і парламентських виборів в Україні, на які Росія намагається впливати і грошима, і контрольованими телеканалами".

Як писало РБК-Україна раніше, 1 листопада 2018 року Росія ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній. Зокрема, санкції введені проти президента України Петра Порошенка. Крім того, уряд РФ може розширити список санкцій проти України.

Голова МЗС України Павло Клімкін зазначив, що список санкцій РФ є спробою впливу на Україну напередодні і після виборів.