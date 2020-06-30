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Санкции заставляют Россию садиться за стол переговоров, - посол Британии

Новости » Политика     30.06.2020 - 10:18
Санкции заставляют Россию садиться за стол переговоров, - посол Британии
Фото: Мелинда Симмонс (РБК-Украина)

Британия обдумывает возможность введения против РФ двусторонних санкций

Санкционная политика заставляет официальную Москву садиться за стол переговоров. Санкции и международное единство держат российскую власть в переговорном процессе.

Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс в интервью РБК-Украина.

Симмонс считает, что международные санкции заставляют Россию коммуницировать на тему завершения войны на Донбассе.

"Да, я думаю, что санкции - одна из главных вещей, которая заставляет Россию садиться за стол переговоров. Конечно, это еще и чувство международного единства", - отметила дипломат.

По ее словам, даже после Brexit Британия будет заинтересована, чтоби антироссийские санкции ЕС продолжались. Симмонс также анонсировала возможность введения так называемых двусторонних санкций.

"Мы планируем разработать и двусторонний санкционный режим. Этот вопрос пока на ранней стадии. Я вижу абсолютно реальным, чтобы все вопросы по Крыму и по нарушению прав человека на Донбассе стали критериями внедрения этих двусторонних санкций", - заявила Симмонс.

Посол Британии также допустила, что санкции могут быть жестче, однако их эффективность будет зависеть от международных усилий.

Напомним, накануне Совет Европы опубликовал решение о продлении экономических санкций против РФ за военную агрессию в Украине.

Еще ранее Евросоюз продлил на год санкции против России за оккупацию украинского Крыма.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ВеликобританияпосолСанкции
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