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ЕС еще на год продлил крымский пакет санкций против России

Новости » Политика     18.06.2020 - 14:01
ЕС еще на год продлил крымский пакет санкций против России
Фото: санкции (коллаж РБК-Украина)

Санкции против России за захват Крыма продлены до июня 2021

Совет Европейского союза продлил санкции против Российской Федерации за захват украинского Крыма. Срок действия санкций продлен еще на год - до июня 2021 года.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма.

"Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", - добавил Кулеба.

Крымский пакет санкций предусматривает запрет на импорт из Крыма и Севастополя товаров, инвестиции, туристические услуги, выдачу виз и поставку технологий.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что Россия обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять с себя международные санкции.

Кроме того, на фоне подготовки продления крымского пакета санкций госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Российская Федерация должна прекратить репрессии в оккупированном Крыму и вернуть полуостров Украине.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерацияКрымСанкции
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