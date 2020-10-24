Санкции США против российского НИИ химии и механики связаны с вредоносными программами

Американские санкции против российского Научно-исследовательского института химии и механики введены из-за разработки вредоносной компьютерной программы. Программа могла нанести катастрофический промышленный ущерб.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно данным Министерства финансов США, поддерживаемый российским правительством Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, был ответственен за "создание специальных инструментов, которые позволили атаковать" неопознанный нефтехимический объект на Ближнем Востоке в 2017 году.

"В отличие от типичных цифровых вторжений, направленных на кражу данных или удержание их для выкупа - эта атака оказалась нацеленной на нанесение физического ущерба самому объекту путем отключения его системы безопасности, что на таком заводе может привести к серьезным последствиям, таким как пожар или взрыв", - говорится в сообщении.

Институт работает в сфере обороны и национальной безопасности России, разрабатывает продукцию двойного и гражданского назначения для основных отраслей промышленности РФ.

Напомним, ранее Государственный департамент США объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода "Северный поток - 2". Россию призывают отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие страны.

Кроме того, администрация США внесла в санкционный список пять иранских организаций за попытки повлиять на президентские выборы в США.