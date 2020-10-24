Санкції США проти російського НДІ хімії і механіки пов'язані зі шкідливими програмами

Американські санкції проти російського Науково-дослідного інституту хімії та механіки введені через розробку шкідливої комп'ютерної програми. Програма могла завдати катастрофічний промисловий збиток.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з даними Міністерства фінансів США, підтримуваний російським урядом Центральний науково-дослідний інститут хімії та механіки, був відповідальний за "створення спеціальних інструментів, які дозволили атакувати" непізнаний нафтохімічний об'єкт на Близькому Сході у 2017 році.

"На відміну від типових цифрових вторгнень, спрямованих на крадіжку даних або утримання їх для викупу - ця атака виявилася спрямованої на нанесення фізичної шкоди самому об'єкту шляхом відключення його системи безпеки, що на такому заводі може призвести до серйозних наслідків, таких як пожежа або вибух", - йдеться в повідомленні.

Інститут працює у сфері оборони та національної безпеки Росії, розробляє продукцію подвійного і цивільного призначення для основних галузей промисловості РФ.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу "Північний потік - 2". Росію закликають відмовитися від використання своїх енергоресурсів для тиску на інші країни.

Крім того, адміністрація США внесла в санкційний список п'ять іранських організацій за спроби вплинути на президентські вибори в США.