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В США анонсировали новые санкции против "Северного потока-2"

Вашингтон , Вторник 20 октября 2020 15:32
В США анонсировали новые санкции против "Северного потока-2"
Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: Максим Зайченко

Государственный департамент США объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода "Северный поток - 2". Россию призывают отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие страны.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Под новые ограничения в частности подпадают компании, которые помогают модернизировать или устанавливать оборудование на суда, которые используются для укладки труб.

"Россия использует свои трубопроводы для экспорта энергоресурсов и создания национальной и региональной зависимости от российских поставок энергоносителей, используя эту зависимость для расширения своего политического, экономического и военного влияния, ослабления европейской безопасности и подрыва национальной безопасности и внешнеполитических интересов США", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон работает над созданием коалиции против "Северного потока-2".

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точную дату он не назвал.

Отметим, украинская сторона опасается, что запуск этого газопровода позволит России отказаться от маршрута поставок газа в Европу через Украину. Благодаря транзиту Киев получает около 3 млрд долларов дохода ежегодно.

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Новости Украины Политика Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2

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