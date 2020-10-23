США ввели санкции против российского НИИ химии и механики

Фот: ЦНИИХМ (ru.krymr.com)

Министерство финансов США ввело санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ). Причина не указана.

Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

В коротком сообщении о введении санкций указано лишь название института с различными прочими данными, без указания причины или каких-то персональных ограничений.

ЦНИИХМ работает в сфере обороны и национальной безопасности России, разрабатывает продукцию двойного и гражданского назначения для основных отраслей промышленности РФ.

Ранее сообщалось, что администрация США внесла в санкционный список пять иранских организаций за попытки повлиять на президентские выборы в США. В санкционный список внесен посол Ирана в Ираке, генерал IRGC-QF Ирадж Масджеди.

Также спецслужбы США заявили, что Россия и Иран отдельно друг от друга получили информацию о регистрации американских избирателей.

Кроме этого, Государственный департамент США объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода "Северный поток - 2". Россию призывают отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие страны.