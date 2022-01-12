Санкции США против России не ударят по энергетике Европы, - Bloomberg

США стремятся исключить влияние санкций против России в случае ее нападения на Украину на поставки энергоносителей в Европу. Администрация американского президента Джо Байдена ищет варианты на случай непредвиденных обстоятельств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"США стремятся заверить европейских союзников, что санкции против России, предусмотренные на случай ее вторжения в Украину, не нарушат краткосрочные поставки энергоносителей", - сообщает агентство со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, США работают над возможными непредвиденными вариантами на том случай, если президент РФ Владимир Путин сократит поставки энергоносителей в Европу. Таким способом Москва может ответить на противодействие западных стран вторжению в Украину.