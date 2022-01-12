ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Санкции США против России не ударят по энергетике Европы, - Bloomberg

Новина українською →
Вашингтон, Среда 12 января 2022 21:17
Санкции США против России не ударят по энергетике Европы, - Bloomberg Фото: санкции США против России не ударят по энергетике Европы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США стремятся исключить влияние санкций против России в случае ее нападения на Украину на поставки энергоносителей в Европу. Администрация американского президента Джо Байдена ищет варианты на случай непредвиденных обстоятельств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"США стремятся заверить европейских союзников, что санкции против России, предусмотренные на случай ее вторжения в Украину, не нарушат краткосрочные поставки энергоносителей", - сообщает агентство со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, США работают над возможными непредвиденными вариантами на том случай, если президент РФ Владимир Путин сократит поставки энергоносителей в Европу. Таким способом Москва может ответить на противодействие западных стран вторжению в Украину.

Напомним, сегодня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях на случай вторжения РФ в Украину.

Отметим, Джо Байден должен в течение 15 дней после вступления в силу "Акта о защите суверенитета Украины" оценить враждебные действия России. После этого через два месяца будут введены санкции против Владимира Путина и его окружения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Санкции
NEWS
Есть ли в списке Путин? В Сенат США внесли новые санкции против России
Есть ли в списке Путин? В Сенат США внесли новые санкции против России
DAILY
Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID