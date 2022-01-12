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Санкції США проти Росії не вдарять по енергетиці Європи, - Bloomberg

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Вашингтон, Середа 12 січня 2022 21:17
Санкції США проти Росії не вдарять по енергетиці Європи, - Bloomberg Фото: санкції США проти Росії не вдарять по енергетиці Європи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США прагнуть виключити вплив санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну на постачання енергоносіїв до Європи. Адміністрація американського президента Джо Байдена шукає варіанти на випадок непередбачених обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"США прагнуть запевнити європейських союзників, що санкції проти Росії, передбачені на випадок її вторгнення в Україну, не порушать короткострокові постачання енергоносіїв", - повідомляє агентство з посиланням на джерела в Білому домі.

За даними видання, США працюють над можливими непередбаченими варіантами на тому випадок, якщо президент РФ Володимир Путін скоротить постачання енергоносіїв до Європи. Таким способом Москва може відповісти на протидію західних країн вторгненню в Україну.

Нагадаємо, сьогодні у Сенат США внесли законопроєкт про нові санкції на випадок вторгнення РФ в Україну.

Зазначимо, Джо Байден повинен протягом 15 днів після вступу в силу "акту Про захист суверенітету України" оцінити ворожі дії Росії. Після цього через два місяці будуть введені санкції проти Володимира Путіна і його оточення.

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