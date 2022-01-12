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Не при вторжении. Условие введения новых санкций США против России

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Среда 12 января 2022 20:08
Не при вторжении. Условие введения новых санкций США против России Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в течение 15 дней после вступления в силу "Акта о защите суверенитета Украины" должен оценить рост эскалации и враждебных действий со стороны России против Украины. После чего в течение двух месяцев будут введены санкции против президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора США Джинн Шейхин.

"Законопроект предусматривает, что после его вступления в силу на протяжении 15 дней президент США должен будет оценить, наблюдается ли значительный рост эскалации и враждебных действий со стороны РФ (или подконтрольных ей сил) в отношении Украины, по сравнению с 1 декабря 2021 года", - говорится в документе.

При этом отмечается, что если Байден констатирует такую эскалацию, то на протяжении 30 дней он должен будет ввести предусмотренные законопроектом санкции против ключевых российских банков, а на протяжении 60 дней - против Владимира Путина и других военно-политических руководителей РФ.

При этом международные системы денежных переводов (например, SWIFT) получат 90 дней на то, чтобы прекратить оказывать услуги подсанкционным российским банкам.

Напомним, сегодня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях на случай вторжения РФ в Украину.

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Санкции против России Соединенные Штаты Америки
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