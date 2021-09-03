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Санкции РФ против Кулебы не помешают нормандской встрече, - посол Германии

Автор: РБК-Украина

Российские санкции против министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не помешают нормандской встрече. Для ее организации нужна только политическая воля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Германии Анки Фельдгузен tsn.ua.

В частности, она напомнила, что канцлер Германии Ангела Меркель обещала работать до последнего дня, чтобы такая встреча состоялась.

"Вы знаете, Козак (заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, - ред.) тоже под санкциями Европы. И когда он летит в Берлин, каждый раз надо делать исключение и сообщить об этом. Поэтому не думаю, что санкции против Дмитрия Кулебы будут препятствием, если есть политическая воля", - подчеркнула она.

Отметим, Козак находится под европейскими санкциями, в то время как Кулеба - под российскими. То есть никаких ограничений, кроме как в России, для него нет.

Напомним, в августе Россия расширила санкции против Украины, и в список попал Кулеба.

Сам он заявлял, что это месть Москвы за Крымскую платформу.

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Дмитрий КулебаСанкцииНормандский формат