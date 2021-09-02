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Зеленский предложил Байдену привлечь США к переговорам по Донбассу

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Вашигтон, Четверг 02 сентября 2021 02:02
Зеленский предложил Байдену привлечь США к переговорам по Донбассу Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену присоединиться к урегулированию на Донбассе. Зеленский предложил США новый формат переговоров по урегулированию конфликта с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства в Вашингтоне.

По словам Зеленского, до непосредственной встречи с Байденом он не говорил с американской стороной о таком формате переговоров.

"По Донбассу. Я предлагал форматы с привлечением представителей США на уровне президента в формат урегулирования войны на Донбассе. США будут думать над моим предложением. До встречи я не передавал деталей", - сказал он.

На вопрос журналистов, будет ли это какой-то новый формат, или, возможно, США присоединятся к переговорам "нормандской четверки", украинский президент ответил: "Какой-то формат".

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Донбасс Джозеф Байден
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