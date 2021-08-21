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РФ расширила санкции против Украины: в список попали Кулеба и Данилов

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Москва, Суббота 21 августа 2021 00:56
РФ расширила санкции против Украины: в список попали Кулеба и Данилов Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек вошли в перечень физлиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры. Таким образом, число людей в списке увеличилось с 849 до 922.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства РФ.

Помимо Дмитрия Кулебы и Алексея Данилова в список вошли первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, депутат Верховной рады Александр Дубинский, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Последний раз список расширялся в декабре прошлого года. Тогда его пополнили спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и несколько депутатов от "Слуги народа".

Отметим, что впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Напомним, в декабре 2019 года Россия расширила санкции против Украины.

Спустя несколько дней бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова обсуждать отмену санкций против Украины, но аналогичные действия должен предпринять Киев.

Добавим, что в сентябре прошлого года Россия расширила персональные санкции против Украины. В санкционный список попал пятый президент Украины Петр Порошенко.

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