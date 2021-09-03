Санкції РФ проти Кулеби не завадять нормандській зустрічі, - посол Німеччини

Російські санкції проти міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби не завадять нормандській зустрічі . Для її організації потрібна тільки політична воля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Німеччини Анки Фельдгузен tsn.ua .

Зокрема, вона нагадала, що канцлер Німеччини Ангела Меркель обіцяла працювати до останнього дня, щоб така зустріч відбулася.

"Ви знаєте, Козак (заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, - ред.) теж під санкціями Європи. І коли він летить до Берліна, кожен раз треба робити виняток і повідомити про це. Тому не думаю, що санкції проти Дмитра Кулеби будуть перешкодою, якщо є політична воля", - підкреслила вона.

Зазначимо, Козак перебуває під європейськими санкціями, в той час як Кулеба - під російськими. Тобто ніяких обмежень, крім як у Росії, для нього немає.