Кулеба назвал санкции России против него "местью" за Крымскую платформу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на санкции, введенные Россией против него. Он считает это "местью" за Крымскую платформу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Facebook.
Он подчеркнул, что Россия внесла его в свой санкционный список, хотя обычно министров иностранных дел санкциями стараются не трогать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога.
"Но тут им напрочь допекло. Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила мне. Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа", - подчеркнул Кулеба.
Он также отметил, что Крымская платформа обязательно будет.
Ранее РБК-Украина писало, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек вошли в перечень физлиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры.
Напомним, Данилов назвал санкции "наивысшей оценкой своей работы" в отстаивании национальных интересов.