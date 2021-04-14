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Санкції РНБО проти контрабандистів: трьох фігурантів позбавили українського громадянства

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 20:38
Санкції РНБО проти контрабандистів: трьох фігурантів позбавили українського громадянства Колаж РБК-Україна: Вадим Альперін та Араік Амірханян, фігуранти санкцій РНБО
Автор: Мілан Лєліч

Троє фігурантів санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони, яких звинувачують у причетності до контрабанди, позбавлені українського громадянства. Тепер їх хочуть депортувати.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

За словами співрозмовника, у відповідності з прийнятим рішенням, зараз також готується передбачена законодавством процедура депортації цих трьох колишніх громадян України.

"Мова йде про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араіка Амірханяна (громадянство Вірменії) і Олександра Єрімічука (громадянство Румунії)", - уточнив співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, на початку квітня РНБО вперше ввела персональні санкції за контрабанду. Як заявили в РНБО, санкції було введено проти "топ-10 контрабандистів".

Пізніше секретар РНБО опублікував список людей, які потрапили під санкції за контрабанду.

Як обіцяв президент Володимир Зеленський, це не останні контрабандисти, які потраплять під санкції. Так, завтра планується нове засідання РНБО, на якому хочуть продовжити боротьбу з контрабандою.

Більше про боротьбу української влади з контрабандистами можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою".

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Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою