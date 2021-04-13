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Санкции против контрабандистов ввели из-за данных СБУ. На них завели уголовные дела

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 16:19
Санкции против контрабандистов ввели из-за данных СБУ. На них завели уголовные дела Фото: сотрудники СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Санкции против так называемой "десятки контрабандистов" ввели на основании материалов Службы безопасности Украины. Ранее в отношении них открыли уголовные дела.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, на этих контрабандистов ранее завели ряд уголовных дел, которые расследуют СБУ и другие органы. О деталях тих дел сообщат позже, как только позволят процессуальные нормы.

"Служба безопасности осуществляет системную работу по защите национальных интересов Украины, в том числе в сфере экономической безопасности. Именно материалы СБУ легли в основу решениям СНБО, в частности, и о введении санкций против так называемой "десятки контрабандистов", - отметил Дехтяренко.

Он уточнил, что санкции используются для обезвреживания угроз нацбезопасности Украины.

Напомним, в начале апреля СНБО Украины впервые ввел персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды. В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это не последние контрабандисты, которые попадут под ограничения.

Позже стало известно, кто именно находится в этом списке. Это, в частности, "крестный отец" украинской контрабанды Вадим Альперин и бывший глава Закарпатской таможни Валерий Пересоляк (владелец футбольного клуба "Минай"). Также после того заседания СНБО отстранили от работы десятки таможенников.

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