Санкции против контрабандистов ввели из-за данных СБУ. На них завели уголовные дела

Санкции против так называемой "десятки контрабандистов" ввели на основании материалов Службы безопасности Украины. Ранее в отношении них открыли уголовные дела.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, на этих контрабандистов ранее завели ряд уголовных дел, которые расследуют СБУ и другие органы. О деталях тих дел сообщат позже, как только позволят процессуальные нормы.

"Служба безопасности осуществляет системную работу по защите национальных интересов Украины, в том числе в сфере экономической безопасности. Именно материалы СБУ легли в основу решениям СНБО, в частности, и о введении санкций против так называемой "десятки контрабандистов", - отметил Дехтяренко.

Он уточнил, что санкции используются для обезвреживания угроз нацбезопасности Украины.