Санкции против депутатов Госдумы РФ и оружие гражданским: повестка дня Рады

Сегодня, 23 февраля в 10:00 парламент соберется на пленарное заседание. Нардепы планируют рассмотреть введение санкций против депутатов Госдумы, которые поддержали признание "ЛДНР", а также право на гражданское огнестрельное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.
Кроме того, в Раде во время заседания рассмотрят законопроекты:
Ранее стало известно, что в Верховной Раде будет создан оборонительный штаб.
Напомним, вчера Верховная рада Украины сделала заявление из-за признания Россией "ЛДНР".