Санкції проти депутатів Держдуми РФ та зброя цивільним: порядок денний Ради

Сьогодні, 23 лютого о 10:00 парламент збереться на пленарне засідання. Нардепи планують розглянути введення санкцій проти депутатів Держдуми, які підтримали визнання "ЛДНР", а також право на цивільну вогнепальну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.
Крім того, в Раді під час засідання розглянуть законопроекти:
Раніше стало відомо, що у Верховній раді буде створено оборонний штаб.
Нагадаємо, вчора Верховна рада України зробила заяву через визнання Росією "ЛДНР".