В Раде создадут штаб по оборонным вопросам
В Верховной раде будет создан оборонный штаб. Депутаты будут нарабатывать законодательные инициативы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Верховной рады Александра Корниенко.
О создании штаба главы депутатских фракций договорились на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Завтра парламент будет голосовать за изменения в оборонный бюджет, изменения в правила закупок. Это поможет ускорить необходимые процессы и дать возможность силовым структурам оперативно получать все необходимое", - говорится в сообщении.
Также в ближайшее время парламент наработает законопроекты для поддержки экономики, отметил он.
Напомним, Верховная рада завтра, 23 февраля, проголосует за введение санкций против депутатов Государственной думы РФ, поддержавших признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".