ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Раде создадут штаб по оборонным вопросам

Новина українською →
Киев, Вторник 22 февраля 2022 22:54
В Раде создадут штаб по оборонным вопросам Фото: В Раде создадут штаб по оборонным вопросам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Верховной раде будет создан оборонный штаб. Депутаты будут нарабатывать законодательные инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Верховной рады Александра Корниенко.

О создании штаба главы депутатских фракций договорились на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Завтра парламент будет голосовать за изменения в оборонный бюджет, изменения в правила закупок. Это поможет ускорить необходимые процессы и дать возможность силовым структурам оперативно получать все необходимое", - говорится в сообщении.

Также в ближайшее время парламент наработает законопроекты для поддержки экономики, отметил он.

Напомним, Верховная рада завтра, 23 февраля, проголосует за введение санкций против депутатов Государственной думы РФ, поддержавших признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Донбасс
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше