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В Раде подготовили заявление из-за признания Россией "ЛДНР"

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 14:06
В Раде подготовили заявление из-за признания Россией "ЛДНР" Фото: спикер Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Спикер Рады Руслан Стефанчук озвучил проект заявления парламента после признания Россией "ЛДНР". Украина требует отключения России от SWIFT и отказа от "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на проект постановления.

Приняв решение о признании "ЛДНР", Российская Федерация в одностороннем порядке де-факто вышла из минских договоренностей, а также разрушила соответствующий переговорный процесс на уровне стран - участниц нормандского формата и в рамках ТКГ, говорится в проекте заявления.

"В рамках процесса мирного урегулирования и законодательством Украины определены понятия временно оккупированных территорий как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины" и границы этих временно оккупированных Российской Федерацией украинских территорий. Каких-либо других образований на территории указанных областей Украины не существует", - говорится в законопроекте.

Рада будет призывать другие страны воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы быть истолкованы как признание "ЛДНР".

Парламент Украины, согласно проекту заявления, призывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против РФ и ее руководства, включая заморозку запуска "Северного потока-2", отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора.

Кроме того, Рада будет призывать правительства и парламенты иностранных государств способствовать укреплению обороноспособности Украины и ускорить предоставление комплексной, в том числе оборонной, помощи, направленной на усиление способности Украины реагировать на обострение ситуации безопасности со стороны Российской Федерации.

Напомним, Германия остановила сертификацию "Северного потока-2".

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