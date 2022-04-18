Санкции и обстрелы приведут к ракетной самодемилитаризации России, - Зеленский
Введение более жестких санкций может привести к тому, что у России не останется ракет для нападения. Тоже самое касается и других видов вооружения и техники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.
"Когда будут введены еще более жесткие санкции, восстановление российского ракетного потенциала будет нереальным. То есть российские ракетные удары приводят лишь к одному - ракетной самодемилитаризации России", - заявил Зеленский.
Из-за санкций Россия также может потерять возможность пополнять ракетное вооружение, артиллерию и производить новую технику.
"Похожий процесс происходит и с другими ракетными вооружениями. Производить новую артиллерию, самолеты, новые вертолеты и крейсеры в условиях санкций будет неподъемной задачей для России", - добавил президент.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что из-за санкций Россия не может пополнять запасы высокоточных боеприпасов.
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