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Санкції та обстріли призведуть до ракетної самодемілітаризації Росії, - Зеленський

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Понеділок 18 квітня 2022 23:09
Санкції та обстріли призведуть до ракетної самодемілітаризації Росії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Введення більш жорстких санкцій може призвести до того, що у Росії не залишиться ракет для нападу. Теж саме стосується й інших видів озброєння та техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Україна Володимира Зеленського.

"Коли будуть введені ще більш жорсткі санкції, відновлення російського ракетного потенціалу буде нереальним. Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного - ракетної самодемілітаризації Росії", - заявив Зеленський.

Через санкції Росія також може втратити можливість поновлювати ракетне озброєння, артилерію й виробляти нову техніку.

"Схожий процес відбувається і з іншими ракетними озброєннями. Виробляти нову артилерію, літаки, нові гвинтокрили та крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії", - додав президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що через санкції Росія не може поповнювати запаси високоточних боєприпасів.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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