Санкції та обстріли призведуть до ракетної самодемілітаризації Росії, - Зеленський
Введення більш жорстких санкцій може призвести до того, що у Росії не залишиться ракет для нападу. Теж саме стосується й інших видів озброєння та техніки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Україна Володимира Зеленського.
"Коли будуть введені ще більш жорсткі санкції, відновлення російського ракетного потенціалу буде нереальним. Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного - ракетної самодемілітаризації Росії", - заявив Зеленський.
Через санкції Росія також може втратити можливість поновлювати ракетне озброєння, артилерію й виробляти нову техніку.
"Схожий процес відбувається і з іншими ракетними озброєннями. Виробляти нову артилерію, літаки, нові гвинтокрили та крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії", - додав президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що через санкції Росія не може поповнювати запаси високоточних боєприпасів.
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