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Россия из-за санкций не может пополнить запас высокоточных боеприпасов, - Пентагон

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Понедельник 18 апреля 2022 22:24
Россия из-за санкций не может пополнить запас высокоточных боеприпасов, - Пентагон Фото: Россия из-за санкций не может восстановить запас высокоточных боеприпасов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Санкции стран-союзников все сильнее ударяют по военной промышленности России. Оккупанты не могут пополнить запасы высокоточных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter.

По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства США, как отметил репортер, Россия не может пополнить запасы высокоточных боеприпасов из-за отсутствия возможности импортировать компоненты для этого оружия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что санкции США будут нацелены против военно-промышленного комплекса страны-оккупанта.

Война России против Украины длится пятьдесят четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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