Санкції, Харківські угоди та "Мотор Січ": головні сьогоднішні рішення РНБО

У четвер, 11 березня, в Офісі президента відбулося чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони. Серед основних питань було розслідування ратифікації Харківських угод та повернення підприємств у державну власність.

Про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Posted by Офіс Президента України on Thursday, March 11, 2021

Розслідування ратифікації Харківських угод

РНБО доручила Службі безпеки України з'ясувати обставини ратифікації українським парламентом так званих Харківських угод, які стосувалися продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Секретар РНБО додав, що спецслужба перевірить кожного депутата 6 скликання, які голосували як "за" ратифікацію угод, так і не голосували.

"Доручення СБУ з'ясувати обставини, у який спосіб ці 236 депутатів голосували за питання. Якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона має порушити (справи, - ред.) по держзраді щодо цих осіб", - сказав Данілов.

Питання "Мотор Січ"

На сьогоднішньому засіданні РНБО вирішили повернути у державну власність підприємство "Мотор Січ". Данілов зазначив, що націоналізація "Мотор Січ" відбудеться вже найближчим часом.

"Підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - буде повернуто у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив він.

Санкції проти російських банків

РНБО сьогодні вирішила продовжити санкції проти двох російських банків. Санкції проти цих фінустанов Україна ввела ще у 2019 році, однак 19 березня їх термін дії закінчиться.

"Двом цим російським банкам продовжено термін ще на три роки", - розповів секретар РНБО.

Запуск Центру протидії дезінформації

РНБО ухвалила рішення про створення Центру протидії дезінформації. Робота цього центру почнеться вже у вівторок, 16 березня. Центр створили на базі Апарату РНБО. Керівника цього центру має найближчим часом призначити президент.

"Рішенням РНБО цей центр був створений. Він почне працювати з наступного вівторка. До нього будуть залучені представники розвідки. Ми зможемо дати відсіч дезінформації з боку РФ", - сказав Данілов.

Реакція на ситуацію з "Донецькоблгазом"

РНБО вирішила перевірити "Донецькоблгаз" після ситуації з відключенням газопостачання на теплові об'єкти Донецької області. Якщо в ході перевірки будуть виявлені порушення, то це підприємство повернуть у сферу державного управління.

"Там власники з невідомих причин вирішили відключити населення від газу. Ми з'ясували, що власниками "Донецькоблгазу" є 2 компанії, зареєстровані в Гонконзі", - розповів Данілов.