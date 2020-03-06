Санкции ЕС против Азарова и Ставицкого официально сняты

Фото: Николай Азаров и Эдуард Ставицкий (коллаж РБК-Украина)

Решение Совета ЕС вступило в силу

Европейский союз официально снял санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступило в силу.

Согласно публикации, из санкционного списка исключены Азаров и Ставицкий. Они находились под европейскими санкциями с 2014 года за хищение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением.

Санкции продолжают действовать в отношении экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра, экс-главы МВД Виталия Захарченко, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, экс-министра образования Дмитрия Табачника, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, олигарха Сергея Курченко, бывшего вице-премьера Сергея Арбузова и бывший замглавы МВД Виктора Ратушняка.

Санкции против вышеуказанных людей продлены на год - до 6 марта 2021 года.

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан выступил за отмену санкций против Российской Федерации.

До этого представительство Украины при Европейском союзе выразило надежду, что Брюссель введет санкции против России за железнодорожное сообщение с Крымом.