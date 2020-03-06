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Санкції ЄС проти Азарова і Ставицького офіційно знято

Новини » Політика     06.03.2020 - 11:45
Санкції ЄС проти Азарова і Ставицького офіційно знято
Фото: Микола Азаров і Едуард Ставицький (колаж РБК-Україна)

Рішення Ради ЄС набуло чинності

Європейський союз офіційно зняв санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. Відповідне рішення опубліковано в Офіційному журналі ЄС і набуло чинності.

Відповідно до публікації, з санкційного списку виключено Азарова і Ставицького. Вони перебували під європейськими санкціями з 2014 року за розкрадання державних коштів України або зловживання службовим становищем.

Санкції продовжують діяти стосовно екс-президента Віктора Януковича і його сина Олександра, екс-глави МВС Віталія Захарченка, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і його сина Артема, екс-міністра освіти Дмитра Табачника, екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, олігарха Сергія Курченка, колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова і колишній заступник голови МВС Віктора Ратушняка.

Санкції проти вищевказаних людей продовжено на рік - до 6 березня 2021 року.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Мілош Земан виступив за скасування санкцій проти Російської Федерації.

До цього представництво України при Європейському союзі висловило надію, що Брюссель запровадить санкції проти Росії за залізничне сполучення з Кримом.

Президент Чехії виступив за скасування санкцій проти Росії
Новини України Микола АзаровСтавицькийСанкції
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