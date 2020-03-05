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Президент Чехии выступил за отмену санкций против России

Новости » Политика     05.03.2020 - 15:38
Президент Чехии выступил за отмену санкций против России
Фото: Милош Земан (zemanmilos.cz)

Земан провел параллели с экономическими санкциями в отношении Кубы

Президент Чехии Милош Земан выступил за отмену санкций против Российской Федерации. Об этом он заявил в интервью газете Pravda.

Земан провел параллели с экономическими санкциями в отношении Кубы и заявил, что "в течение 50 лет ничего не изменилось".

"Я всегда был противником не только антироссийских санкций, но и санкций (вообще), потому что считаю их неэффективными", - отметил он.

Санкции, по словам Земана, в значительной степени действуют против тех, кто их вводит. Они противоречат общественному, политическому и экономическому прогрессу, добавил президент Чехии.

Напомним, Совет Европейского Союза снял санкции с двух высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича. Ранее брюссельский журналист Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

РБК-Украина писало, что ЕС планирует продлить санкции против России в июне 2020 года. Ожидается, что решение будет принято на саммите Восточного партнерства 18 июня, который впоследствии перейдет в формат саммита Европейской комиссии.

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Новости Украины Милош ЗеманСанкцииРоссийская Федерация
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