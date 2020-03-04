Украина надеется на санкции ЕС против России за ж/д сообщение с Крымом

Фото: мост через Керченский пролив (most.life)

В представительстве также оценили продление "крымских" санкций

Представительство Украины при Европейском союзе рассчитывает на введение санкций против Российской Федерации за железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительства в Twitter.

В представительстве отметили, что принятие решения о продлении санкций в отношении 175 физических и 44 юридических лиц Российской Федерации в связи с незаконной аннексией Крыма является особенно ценным для Украины и демонстрирует единство Евросоюза.

"Комитет постоянных представителей ЕС согласовал продление санкций против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины. Это решение является особенно ценным в преддверии 6-й годовщины оккупации Крыма и демонстрирует единство ЕС относительно политики непризнания", - говорится в заявлении.

Кроме того, в украинском представительстве ожидают введения санкций против России в ответ на начало железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.

"Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС в ответ на начало Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом", - отметили в представительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что послы ЕС сегодня приняли решение о продлении санкций в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма. Однако из санкционного списка исключили бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.