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Танкер "тіньового флоту" РФ потрапив в аварію біля берегів Данії, - Bloomberg

Середа 20 березня 2024 07:50
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Танкер "тіньового флоту" РФ потрапив в аварію біля берегів Данії, - Bloomberg Фото: танкер із російською нафтою потрапив в аварію в Данії (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Танкер Andromeda Star із "тіньового флоту" суден, зібраних для перевезення російської нафти, зіткнувся з іншим судном недалеко від берегів Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Інцидент за участю 15-річного нафтового танкера Andromeda Star стався 2 березня, йдеться у заяві Морського управління Данії. Справа все ще розслідується, повідомили у відомстві, не уточнивши подробиць.

Судно мало відвантажити російську нафту марки "Юралс" 4 березня в балтійському порту Приморськ. Натомість воно вирушило на ремонт до одного з портів Данії, куди прибув 17 березня.

У Bloomberg зазначають, що ця аварія – це ще одне нагадування про ризики, які "тіньовий флот" є для вод навіть тих європейських країн, які більше не беруть участі в торгівлі з Москвою. Судном управляє компанія Margao Marine Solutions OPC, що базується на Гоа, Індія.

Росія створила "тіньовий флот" танкерів, щоб підтримувати експорт нафти після безлічі санкцій з боку США, Європейського Союзу та країн "Великої сімки". За деякими галузевими оцінками цей флот налічує до 600 суден.

Санкції проти нафтової галузі РФ

Країни "Великої сімки", ЄС та Австралія запровадили стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії.

Гранична вартість була визначена на рівні 100 та 45 доларів за барель залежно від категорії нафтопродуктів. Повідомляється, що для зміни цих обмежень потрібна згода всіх держав ЄС та членів G7.

Згодом санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро - приблизно до 4-5%.

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" прагнуть обмежити здатність Росії використовувати величезний "тіньовий флот" танкерів для доставки нафти.

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