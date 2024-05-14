В Архангельській області палає російський теплохід "М.В. Ломоносов"

В Архангельській області (Російська Федерація) сталася пожежа на верхній палубі теплохода "М.В. Ломоносов". Цей корабель палає вже не вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал МНС РФ та росЗМІ.

За даними російського міністерства, горить верхня палуба судна на 936 "квадратів". Зазначимо, що судно перебуває на ремонті.

Пожежу намагаються загасити за допомогою 12 одиниць техніки, також на місці працюють 42 пожежники.

Як стверджують представники місцевої влади, людей усередині судна немає.

У Північно-Західній транспортній прокуратурі 13 травня заявили, що було організовано перевірку через загоряння теплохода.

"М.В. Ломоносов" палав у рік тому

Як пише видання "Фонтанка.ру", перед тим пожежу гасили на судні "М.В. Ломоносов" приблизно рівно рік тому - у травні 2023-го.

У сухому доку Архангельської ремонтно-експлуатаційної бази на цьому теплоході спалахнуло машинне відділення на нижній палубі. Пожежі надали ранг 1-біс, оскільки була загроза поширення вогню. ЗМІ повідомляють про те, що люди евакуювалися самостійно.

Інші НП із кораблями РФ

Нагадаємо, перед тим у квітні у Примор'ї сталася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Великая" проекту IBSV 10022 AH. Цей корабель зійшов з верфі лише три роки тому, та вважався "гордістю" в РФ.

Також у квітні в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про те, що російський ракетний корабель "Серпухов" зазнав пошкоджень під час пожежі. На відновлення боєздатності знадобиться багато часу.

Раніше у березні російська преса писала про пожежу на траулері "Капітан Лобанов", та що судно затонуло у Балтійському морі. Пізніше стало відомо, що воно пішло на дно внаслідок влучання ракети під час навчання Війсково-морського флоту ЗС РФ, і що загинули троє людей та ще четверо отримали поранення.

Того ж місяця зіткнувся з іншим судном недалеко від берегів Данії танкер Andromeda Star із "тіньового флоту" суден, зібраних для перевезення російської нафти.

А у листопадні минулого року пором "Славянин", який йшов під прапором РФ і перевозив залізничні цистерни зі зрідженим газом, отримав бортову пробоїну в Чорному морі в районі болгарського мису Шабла.