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У Санкт-Петербурзі повістку відправили безвісти зниклому коку "Москви"

Фото: у Санкт-Петербурзі повістку відправили безвісти зниклому коку "Москви" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Санкт-Петербурзі (РФ) військкомат відправив повістку корабельному кухареві крейсера "Москва", який уже як півроку вважається безвісти зниклим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фонтанка".

"За неявку у вказаний час та місце без поважної причини ви можете бути притягнуті до відповідальності", - йшлося у документі. Звичайно, кок не з'явився.

Як розповів "Фонтанці" один із друзів хлопця, на термінову службу він поїхав менш як рік тому. До виходу на флот він закінчив залізничний ВНЗ і пішов працювати за профілем - оглядав вагони на станції "Сортировочная".

"В армію він не рвався - відтягував не один призов. Але минулої осені розлучився з дівчиною. Коштів у нього, щоб розв'язати питання з армією альтернативним шляхом, не було, і він вирішив, що сходить", - згадує друг "призовника". Друзі відмовляли його, а мати навпаки підтримала.

8 квітня "Москва" вийшла з порту Севастополя, відтоді кок на зв'язок не виходив. Друзі, які намагалися щось дізнатися про його долю, зв'язалися з тими, хто вижив після тих подій: "За деякий час до вибуху він пішов на склад за їжею, а потім ніхто його не бачив".

Виданню мати корабельного кухаря підтвердила, що отримала повістку на сина: "Плутанина якась була". Але далі говорити про сина відмовилася.

Як повідомлялось, президент РФ Володимир Путін заявив, що близько 50 тисяч мобілізованих російських військових беруть участь у бойових діях проти України.

Нагадаємо, Міноборони РФ визнало загибель лише одного члена екіпажу, а ще 27 оголосило зниклими безвісти. При цьому російське Міністерство оборони включило екіпаж затонулого крейсера "Москва", який знищили ЗСУ, до переліку "учасників спеціальної військової операції". При цьому участь самого корабля у війні все ще приховують.

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