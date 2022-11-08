В Санкт-Петербурге повестку отправили без вести пропавшему коку затонувшей "Москвы"

"За неявку в указанное время и место без уважительной причины вы можете быть привлечены к ответственности", - говорилось в документе. Естественно, кок не явился.

Как рассказал "Фонтанке" один из друзей парня, на срочную службу он уехал меньше года назад. До ухода на флот он закончил железнодорожный ВУЗ и пошел работать по профилю - осматривал вагоны на станции "Сортировочная".

"В армию он не рвался - оттягивал не один призыв. Но прошлой осенью расстался с девушкой. Средств у него, чтоб решить вопрос с армией альтернативным путем, не было, и он решил, что сходит", - вспоминает друг "призывника". Друзья отговаривали его, а мать, наоборот, поддержала.

8 апреля "Москва" вышла из порта Севастополя, с тех пор кок на связь не выходил. Друзья, пытавшиеся что-то узнать о его судьбе, связались с теми, кто выжил после тех событий: "За некоторое время до взрыва он пошёл на склад за едой, а после его никто не видел".

Изданию мать корабельного повара подтвердила, что получила повестку на сына: "Путаница какая-то была". Но говорить дальше о сыне отказалась.