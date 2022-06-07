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Россия признала моряков с затонувшей "Москвы" участниками войны, а крейсер - нет

Новина українською →
Москва, Вторник 07 июня 2022 12:42
Россия признала моряков с затонувшей "Москвы" участниками войны, а крейсер - нет Фото: Россия признала моряков из затонувшей "Москвы" участниками войны (twitter.com/osinttechnical)
Автор: Мария Кучерявец

Российское Министерство обороны включило экипаж затонувшего крейсера "Москва", который уничтожили ВСУ, в перечень "участников специальной военной операции". При этом участие самого корабля в войне все еще скрывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Как информирует издание, это следует из ответа военной прокуратуры Черноморского флота на запрос Гульназ Уразаевой - матери раненого матроса, находившегося на крейсере.

Отмечено, что ответ прокуратуры был обнародован в Telegram-канале "Военный омбудсмен", а подлинность документа мать погибшего подтвердила изданию "Медиазона".

Так, в документе, подписанном начальником отдела надзора военной прокуратуры флота Вадимом Михайловым, указано, что Минобороны РФ добавило воинскую часть 84201 в перечень участников так называемой "специальной военной операции".

В российском Минобороны это объяснили необходимостью "обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат".

Крейсер не признают

Однако, при этом прокуратура и Минобороны до сих пор не признают, что крейсер "Москва" участвовал в войне против Украины.

Так, в соответствующем документе говорится, что "корабль, на котором проходил службу сын Уразаевой, "не входил в состав сил, привлекаемых к участию в специальной военной операции" и "в момент катастрофы находился в нейтральных водах".

Родственников заставляют молчать

Как выяснили в украинской разведке, семьи моряков с крейсера "Москва" заставляют умалчивать информацию о своих погибших родственниках

"Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти. Чтобы улучшить тяжелое психологическое состояние членов семей экипажа бывшего флагмана Черноморского флота, который затонул 14 апреля этого года, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов", - пишет ГУР.

По данным ведомства, основная цель группы - исключить утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках.

В ГУР рассказывают, что родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужьях, которые служили на крейсере, а в случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием.

Так, в Севастополе, во время встречи командующего Черноморского флота с родственниками погибших моряков, дом офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Часть родственников, в знак протеста, на встречу с командованием флота не пришла.

Уничтожение крейсера"Москва"

Как сообщалось, 13 апреля стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником.

Считается, что это самая дорогая военная потеря РФ в войне против Украины поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

Сообщалось, что количество экипажа "Москвы" составляло от 416 до 680 человек. Подавляющее большинство из которых, вероятно, погибли, при этом в самой России продолжают отрицать участие корабля в войне, а официально экипаж называет как "без вести пропавшими".

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