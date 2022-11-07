ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін розповів, скільки мобілізованих росіян вже воюють в Україні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 07 листопада 2022 16:47
Путін розповів, скільки мобілізованих росіян вже воюють в Україні Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Близько 50 тисяч мобілізованих російських військових беруть участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, яку приводять російські ЗМІ.

"Близько 80 тисяч мобілізованих громадян наразі перебувають у зоні проведення "спеціальної операції", - заявив Путін.

Президент РФ додав, що з них близько 50 тисяч беруть участь у бойових діях проти України. Про це Путін повідомив на зустрічі з губернатором Тверської області Ігорем Руденем під час поїздки до регіону.

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав кількість мобілізованих росіян, які перебувають в Україні.

До цього Арестович розповів, що у Росії змогли мобілізувати 238 тисяч росіян, а не 300 тисяч, як планувалося на початку. Це сталося тому, що військкомати не змогли ефективно організувати роботу.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше вже заявив про нібито "завершення часткової мобілізації" в країні. Оскільки вже вдалося набрати 300 тисяч військових. Тоді він заявив, що Україну вже відправили 82 тисячі мобілізованих росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Мобілізація в Росії
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ