У Петербурзі на три дні можуть вимкнути мобільний інтернет через забаганку Путіна

У Санкт-Петербурзі в перший день міжнародного економічного форуму стався масштабний збій мобільного інтернету. Жителі міста пов'язують це з приїздом російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Як зазначили в ЦПД, в жителів міста масово не відкриваються сайти, не працюють мобільні застосунки, а також нестабільно функціонують ресурси з так званих "білих списків".
З кожною годиною кількість скарг на перебої зі зв'язком лише зростає.
Самі містяни очікують, що повноцінного мобільного інтернету не буде ще щонайменше три доби.
"Тобто заради безпеки російського диктатора цілому місту відключають мобільний інтернет саме під час головного "економічного" заходу року", - зазначають у ЦПД.
Петербургський міжнародний економічний форум (ПМЕФ) є головною "іміджевою вітриною Кремля" для іноземних гостей. Російська влада роками вкладає туди колосальні бюджетні ресурси.
"Гості форуму побачать реальність країни, що зіштовхнулася з наслідками розвʼязання агресивної війни проти України", - підкреслили в Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, на початку травня у Москві та Підмосков'ї зафіксували масштабні збої, через які тисячі жителів російської столиці залишилися без домашнього інтернету. Користувачі різних операторів масово скаржилися на відсутність доступу до мережі через Wi-Fi, причому не відкривалися навіть сторінки самих провайдерів.
Згодом видання Financial Times з'ясувало, що проблеми з інтернетом у Москві пов'язані з безпекою Путіна. Кремль суттєво посилив охорону російського диктатора через острах замахів на тлі української дронової операції "Павутина", що безпосередньо вплинуло на роботу зв'язку.
Крім того, російська влада пішла на ще радикальніші кроки. В Москві на 9 травня повністю відключали мобільний інтернет та СМС. Тоді обмеження торкнулися навіть сайтів із так званого "білого списку", а саме рішення пояснили "забезпеченням безпеки" під час святкових заходів.