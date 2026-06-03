У Петербурзі на три дні можуть вимкнути мобільний інтернет через забаганку Путіна

Деталі масштабного збою

Як зазначили в ЦПД, в жителів міста масово не відкриваються сайти, не працюють мобільні застосунки, а також нестабільно функціонують ресурси з так званих "білих списків".

З кожною годиною кількість скарг на перебої зі зв'язком лише зростає.

Самі містяни очікують, що повноцінного мобільного інтернету не буде ще щонайменше три доби.

"Тобто заради безпеки російського диктатора цілому місту відключають мобільний інтернет саме під час головного "економічного" заходу року", - зазначають у ЦПД.

Фото: збій мобільного інтернету в Санкт-Петербурзі (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Картинка для іноземців та реальність

Петербургський міжнародний економічний форум (ПМЕФ) є головною "іміджевою вітриною Кремля" для іноземних гостей. Російська влада роками вкладає туди колосальні бюджетні ресурси.

"Гості форуму побачать реальність країни, що зіштовхнулася з наслідками розвʼязання агресивної війни проти України", - підкреслили в Центрі протидії дезінформації.