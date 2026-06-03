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В Петербурге на три дня могут отключить мобильный интернет из-за прихоти Путина

16:55 03.06.2026 Ср
2 мин
Почему город могут оставить без интернета?
aimg Сергей Козачук
Фото: сбой мобильного интернета в Санкт-Петербурге (Getty Images)

В Санкт-Петербурге в первый день международного экономического форума произошел масштабный сбой мобильного интернета. Жители города связывают это с приездом российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали масштабного сбоя

Как отметили в ЦПИ, у жителей города массово не открываются сайты, не работают мобильные приложения, а также нестабильно функционируют ресурсы из так называемых "белых списков".

С каждым часом количество жалоб на перебои со связью только растет.

Сами горожане ожидают, что полноценного мобильного интернета не будет еще минимум трое суток.

Читайте также: Проблемы с интернетом в Москве связаны с безопасностью Путина, - FT

"То есть ради безопасности российского диктатора целому городу отключают мобильный интернет именно во время главного "экономического" мероприятия года", - отмечают в ЦПИ.

Фото: сбой мобильного интернета в Санкт-Петербурге (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Картинка для иностранцев и реальность

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является главной "имиджевой витриной Кремля" для иностранных гостей. Российские власти годами вкладывают туда колоссальные бюджетные ресурсы.

"Гости форума увидят реальность страны, которая столкнулась с последствиями развязывания агрессивной войны против Украины", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Отключение интернета в России

Напомним, в начале мая в Москве и Подмосковье зафиксировали масштабные сбои, из-за которых тысячи жителей российской столицы остались без домашнего интернета. Пользователи различных операторов массово жаловались на отсутствие доступа к сети через Wi-Fi, причем не открывались даже страницы самих провайдеров.

Впоследствии издание Financial Times выяснило, что проблемы с интернетом в Москве связаны с безопасностью Путина. Кремль существенно усилил охрану российского диктатора из-за боязни покушений на фоне украинской дроновой операции "Паутина", что непосредственно повлияло на работу связи.

Кроме того, российские власти пошли на еще более радикальные шаги. В Москве на 9 мая полностью отключали мобильный интернет и СМС. Тогда ограничения коснулись даже сайтов из так называемого "белого списка", а само решение объяснили "обеспечением безопасности" во время праздничных мероприятий.

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