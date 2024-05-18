Санду заявила, що Молдова готується стати "стратегічним хабом" для відновлення України

"Демократична та стабільна Молдова є надійним сусідом України, з якою ми маємо спільний кордон завдовжки 1200 кілометрів", - сказала вона під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.

Також Санду заявила, що Молдова готується взяти на себе роль "стратегічного хаба" для повоєнного відновлення України.

Президент Молдови під час бесіди з Шольцем відзначила допомогу ФРН для Києва та зауважила що підтримка для України на тлі агресії РФ - це і допомога Молдові.

"Моя країна не була б сьогодні у безпеці, якби Україна не дала Росії таку відсіч", - сказала Санду.

Також сторони торкнулися питання наслідків для Молдови від війни РФ проти України. В цьому контексті Шольц розповів Санду, що Німеччина знає "про спроби Росії за допомогою проросійських діячів дестабілізувати ситуацію в Молдові".

Разом з тим німецький канцлер високо оцінив здатність президента Молдови протистояти таким спробам, і пообіцяв і надалі надавати країні всебічну підтримку.

Відновлення України та роль Молдови

Раніше повідомлялося, що на початку квітня президент Молдови Майя Санду обговорила зі спеціальним представником США з відновлення економіки України Пенні Прітцкер роль Кишинева в допомозі Києву.

Тоді в адміністрації президента Молдови розповіли, що сучасні та безпечні автомобільні та залізні дороги на території країни можуть полегшити сполучення між Україною та Румунією і рештою членів ЄС.

Нагадаємо також, раніше у квітні в Україні презентували законопроект "Про основні засади відновлення України" - широку законодавчу рамку, яка регулюватиме всі аспекти відбудови та відновлення.

Як зазначили у Верховній раді, законопроект є важливою частиною виконання умов плану Ukraine Facility, згідно з яким Україна отримає від ЄС допомогу в розмірі 50 млрд євро.