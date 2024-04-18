В Україні презентували ключовий законопроект про основні засади відновлення

В Україні презентували законопроект "Про основні засади відновлення України" - широку законодавчу рамку, яка регулюватиме всі аспекти відбудови та відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

В ньому закріплені ключові 14 пунктів державної політики відбудови та окреслені виконавці на кожному рівні, чітко зафіксовані обʼєкти та форми відновлення, а також зазначені джерела фінансування проектів і система підзвітності.

Законопроект - важлива частина виконання умов плану Ukraine Facility, згідно з яким Україна отримає від ЄС допомогу в розмірі 50 млрд євро. У ньому законодавчо зафіксувати обов’язкову відповідність принципам зеленої, інклюзивної та цифрової економіки.

За її словами, головними принципами державної політики відновлення закріплено 14 пунктів.

"Мета законодавчої рамки - забезпечити ефективне, прозоре та підзвітне відновлення України, зменшення збитків, спричинених збройною агресією рф, стале зростання економіки, а також створення безпекових, соціальних та фінансово-економічних умов для громадян. Запровадження цього законодавчого інструменту дозволить нам долати наслідки війни і створити умови для соціально-економічного зростання, покращити життєдіяльність населення та бізнесу", - зазначила Шуляк.

Також в законопроекті зафіксовані об’єкти і форми відновлення. Так, до об‘єктів відносяться пошкоджене, знищене і втрачене майно, а також інше рухоме та нерухоме майно, відновлення якого сприятиме створенню умов для покращення життєдіяльності населення та діяльності суб’єктів господарювання.

Державну політику у сфері відновлення здійснюватимуть Кабінет міністрів, Міністерство відновлення, Агентство відновлення (Рада доброчесності), профільні ЦОВВ (МОН, МОЗ, МКІП та інші), місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, зауважила парламентарка.

"Ми також передбачили створення Ради доброчесності при Агентстві відновлення. Її мета - забезпечити прозорість та громадський контроль. Рада формуватиметься на засадах відкритого та прозорого конкурсу в складі 15 осіб", - додала Шуляк.

Важливий пункт законопроекту - обов’язкове використання цифрової системи відбудови DREAM для об’єктів, що відновлюються за кошти держбюджету або на замовлення держави, місцевого самоврядування, підприємств державної та комунальної власності.

Обов'язковим до системи DREAM є внесення інформації про об’єкти, замовниками поточного ремонту або будівництво яких є державні органи, ОМС державні/комунальні підприємства, установи або організації, суб'єкти з понад 50% вирішальною часткою у статутному капіталі держави. Крім цього, до системи потрібно вносити інформацію про об‘єкти, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, а також щодо придбання товарів, послуг, які фінансуватимуться за рахунок держбюджету.

"У процесах відбудови у системи DREAM величезна роль. Її використання - це не лише ефективне планування відновлення. Це уніфікований підхід до управління проєктами відновлення, постійний моніторинг, можливість здійснення пріоритезації відповідно до потреб громад. І що головне - це забезпечення прозорості та доступності усієї інформації про процес відновлення", - підкреслила парламентарка.

Вона додала, що у законопроекті також прописали прозорий механізм відбору населених пунктів для першочергового відновлення за рахунок держбюджету. У таких випадках, рішення прийматиметься КМУ за поданням Міністерства відновлення.

Джерела фінансування будуть кошти державного та місцевих бюджетів, зокрема Державного фонду регіонального розвитку, Фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури та Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Крім цього, законопроектом передбачено використання коштів міжнародних фінансових організацій і інвесторів, міжнародної технічної та поворотної чи безповоротної фінансова допомога, а також репарації Російської Федерації і інших джерел, не заборонених законодавством України.

Також, за словами Шуляк, у законопроекті прописали чіткі вимоги до створення проектної документації на будівництво у процесах відбудови і проведення її експертизи. Всі ці процеси мають бути виключно цифровізованими і обов‘язково вноситися і проходити через Єдину Державну електронну систему у сфері будівництва.