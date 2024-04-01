Санду обговорила з представником США відновлення України: чим допоможе Кишинів
Президент Майя Санду сьогодні, 1 квітня, зустрілася зі спеціальним представником США з відновлення економіки України Пенні Прітцкер. Вони обговорили роль Кишинева в допомозі Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку адміністрації президента Молдови.
"Обговорення було зосереджене на ролі, яку може відіграти Республіка Молдова в процесі відновлення України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сучасні та безпечні автомобільні та залізні дороги на території Молдови можуть полегшити сполучення між Україною та Румунією і рештою членів Європейського союзу, стимулюючи регіональну торгівлю та економіку Молдови.
"Ба більше, наша країна готова прийняти у себе компанії, які беруть участь у відновленні України, щоб полегшити їхній доступ і подальші інвестиції в сусідню країну", - сказала Санду.
Відбудова України
Нещодавно Держдепартамент США спільно з Німецьким фондом Маршалла анонсували створення підприємства "Партнерство міст України" для сталого відновлення інфраструктури. Нове державно-приватне партнерство допоможе українцям перепроектувати та відбудувати стійкі, інклюзивні та міцні міста.
Тим часом в Україні зростає кількість громад, які почали складати програми свого комплексного відновлення.
Наприкінці лютого у Варшаві відбувся воркшоп, присвячений економічній відбудові України на прикладі Маріуполя.
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