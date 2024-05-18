Санду заявила, что Молдова готовится стать "стратегическим хабом" для восстановления Украины

"Демократическая и стабильная Молдова является надежным соседом Украины, с которой у нас есть общая граница протяженностью 1200 километров", - сказала она во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Также Санду заявила, что Молдова готовится взять на себя роль "стратегического хаба" для послевоенного восстановления Украины.

Президент Молдовы во время беседы с Шольцем отметила помощь ФРГ для Киева и обратила внимание, что поддержка для Украины на фоне агрессии РФ - это и помощь Молдове.

"Моя страна не была бы сегодня в безопасности, если бы Украина не дала России такой отпор", - сказала Санду.

Также стороны коснулись вопроса последствий для Молдовы от войны РФ против Украины. В этом контексте Шольц рассказал Санду, что Германия знает "о попытках России с помощью пророссийских деятелей дестабилизировать ситуацию в Молдове".

Вместе с тем немецкий канцлер высоко оценил способность президента Молдовы противостоять таким попыткам, и пообещал и дальше оказывать стране всестороннюю поддержку.

Восстановление Украины и роль Молдовы

Ранее сообщалось, что в начале апреля президент Молдовы Майя Санду обсудила со специальным представителем США по восстановлению экономики Украины Пенни Притцкер роль Кишинева в помощи Киеву.

Тогда в администрации президента Молдовы рассказали, что современные и безопасные автомобильные и железные дороги на территории страны могут облегчить сообщение между Украиной и Румынией и остальными членами ЕС.

Напомним также, ранее в апреле в Украине презентовали законопроект "Об основных принципах восстановления Украины" - широкую законодательную рамку, которая будет регулировать все аспекты восстановления и восстановления.

Как отметили в Верховной раде, законопроект является важной частью выполнения условий плана Ukraine Facility, согласно которому Украина получит от ЕС помощь в размере 50 млрд евро.