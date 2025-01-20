Санду відповіла, за яких умов Молдова надасть фінансову підтримку для Придністров'я

Про це заявила президент Молдови Мая Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Newsmaker.

За словами Санду, Молдова готова надати Придністров’ю допомогу для подолання наслідків енергокризи.

"Ми повторюємо нашу пропозицію, включно з допомогою, яку можемо надати - генератори, медична допомога, ліки – все, що необхідне людям у цей період", - сказала вона.

Санду також заявила, що за умови виведення з регіону російських "миротворців" можлива і фінансова допомога.

"Але це буде можливо після виведення російської армії та заміни "миротворчої" місії цивільною місією під егідою ООН чи ЄС. Це основні умови, за яких ми можемо прийти і надати значну допомогу… Ця допомога має надійти від наших партнерів з розвитку, тому що ми все ще перебуваємо у складній фінансовій ситуації", - підкреслила вона.

Енергетична криза в Придністров'ї

Варто нагадати, що Україна з 1 січня повністю припинила транзит російського газу в Молдову та країни ЄС. Тоді ж Придністров'я залишилося без опалення і гарячої води.

У Молдові попередили, що енергосистема Придністров'я може вийти з ладу, оскільки в ній спостерігається гострий дефіцит електроенергії. Водночас Молдова запропонувала владі невизнаної "республіки" закупити газ з Європи власним коштом, однак та відмовилася.