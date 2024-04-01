Санду обговорила з представником США відновлення України: чим допоможе Кишинів

"Обговорення було зосереджене на ролі, яку може відіграти Республіка Молдова в процесі відновлення України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сучасні та безпечні автомобільні та залізні дороги на території Молдови можуть полегшити сполучення між Україною та Румунією і рештою членів Європейського союзу, стимулюючи регіональну торгівлю та економіку Молдови.

"Ба більше, наша країна готова прийняти у себе компанії, які беруть участь у відновленні України, щоб полегшити їхній доступ і подальші інвестиції в сусідню країну", - сказала Санду.

Відбудова України