RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Санду обсудила с представителем США восстановление Украины: чем поможет Кишинев

Архивное фото: президент Молдовы Майя Санду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Майя Санду сегодня, 1 апреля, встретилась со специальным представителем США по восстановлению экономики Украины Пенни Притцкер. Они обсудили роль Кишинева в помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу администрации президента Молдовы.

"Обсуждение было сосредоточено на роли, которую может сыграть Республика Молдова в процессе восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что современные и безопасные автомобильные и железные дороги на территории Молдовы могут облегчить сообщение между Украиной и Румынией и остальными членами Европейского союза, стимулируя региональную торговлю и экономику Молдовы. 

"Более того, наша страна готова принять у себя компании, участвующие в восстановлении Украины, чтобы облегчить их доступ и дальнейшие инвестиции в соседнюю страну", - сказала Санду.

Восстановление Украины

Недавно Госдепартамент США совместно с Немецким фондом Маршалла анонсировал создание предприятия "Партнерство городов Украины" для постоянного восстановления инфраструктуры. Новое государственно-частное партнерство поможет украинцам перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города.

Между тем, в Украине растет количество общин, которые начали составлять программы своего комплексного восстановления.

В конце февраля в Варшаве состоялся воркшоп, посвященный экономическому восстановлению Украины на примере Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиРумынияМолдоваВойна в Украине