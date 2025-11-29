Санду про атаку на Україну і заліт дронів РФ: це не мова країни, яка веде переговори

Президент Молдови Мая Санду засудила черговий масштабний обстріл України, який стався в ніч на 29 листопада. Вона наголосила, що це не мова країни, яка хоче миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Санду в соцмережі Х.

"Жорстокий 10-годинний напад на Україну. Це не мова дипломатії і не мова країни, яка стверджує, що веде мирні переговори", - написала вона.

Також Мая Санду прокоментувала чергове порушення повітряного простору Молдови. Вона зазначила, що засуджує ці атаки та висловлює підтримку нашій Україні.

"Прямуючи вбивати мирних жителів, російські дрони знову порушили повітряний простір Молдови і змусили прийняти рішення про його тимчасове закриття. Ми засуджуємо ці атаки і висловлюємо підтримку Україні", - резюмувала президент Молдови.