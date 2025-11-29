ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Санду про атаку на Україну і заліт дронів РФ: це не мова країни, яка веде переговори

Субота 29 листопада 2025 22:05
Санду про атаку на Україну і заліт дронів РФ: це не мова країни, яка веде переговори Фото: Майя Санду (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Молдови Мая Санду засудила черговий масштабний обстріл України, який стався в ніч на 29 листопада. Вона наголосила, що це не мова країни, яка хоче миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Санду в соцмережі Х.

"Жорстокий 10-годинний напад на Україну. Це не мова дипломатії і не мова країни, яка стверджує, що веде мирні переговори", - написала вона.

Також Мая Санду прокоментувала чергове порушення повітряного простору Молдови. Вона зазначила, що засуджує ці атаки та висловлює підтримку нашій Україні.

"Прямуючи вбивати мирних жителів, російські дрони знову порушили повітряний простір Молдови і змусили прийняти рішення про його тимчасове закриття. Ми засуджуємо ці атаки і висловлюємо підтримку Україні", - резюмувала президент Молдови.

Масштабний обстріл Києва і заліт дронів у Молдову

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада росіяни вкотре здійснили комбіновану атаку по Україні. Основною метою ворога став Київ.

Зазначимо, що через кілька годин після настання нової доби, над Україною було зафіксовано дуже багато російських дронів. Приблизно о 2-й годині ночі два безпілотники залетіли на територію Молдови, внаслідок чого тимчасово було припинено авіасполучення.

Що стосується Києва - атака по столиці тривала практично всю ніч і рано вранці. Унаслідок обстрілу пошкодження було зафіксовано в 7 районах міста. Зокрема, пошкоджено житлові будинки, горіли висотки, загинуло двоє людей і ще 38 постраждали.

Крім того, вранці в деяких районах Києва почалися перебої зі світлом. Невдовзі стало відомо, що без електрики залишилися понад півмільйона споживачів.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

