ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Санду об атаке на Украину и залете дронов РФ: это не язык страны, которая ведет переговоры

Суббота 29 ноября 2025 22:05
UA EN RU
Санду об атаке на Украину и залете дронов РФ: это не язык страны, которая ведет переговоры Фото: Майя Санду (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Молдовы Мая Санду осудила очередной масштабный обстрел Украины, который произошел в ночь на 29 ноября. Она подчеркнула, что это не язык страны, которая хочет мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Санду в соцсети Х.

"Жестокое 10-часовое нападение на Украину. Это не язык дипломатии и не язык страны, которая утверждает, что ведет мирные переговоры", - написала она.

Также Мая Санду прокомментировала очередное нарушение воздушного пространства Молдовы. Она отметила, что осуждает эти атаки и выражает поддержку нашей Украине.

"Направляясь убивать мирных жителей, российские дроны вновь нарушили воздушное пространство Молдовы и вынудили принять решение о его временном закрытии. Мы осуждаем эти атаки и выражаем поддержку Украине", – резюмировала президент Молдовы.

Масштабный обстрел Киева и залет дронов в Молдову

Напомним, в ночь на 29 ноября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку по Украине. Основной целью врага стал Киев.

Отметим, что спустя несколько часов после наступления новых суток, над Украиной было зафиксировано очень много российских дронов. Примерно около 2-х часов ночи два беспилотникка залетели на территорию Молдовы, в результате чего временно было приостановлено авиасообщение.

Что касается Киева - атака по столице длилась практически всю ночь и рано утром. В результате обстрела повреждения были зафиксированы в 7 районах города. В частности, повреждены жилые дома, горели высотки, погибли два человека и еще 38 пострадали.

Кроме того, утром в некоторых районах Киева начались перебои со светом. Вскоре стало известно, что без электричества остались более полумиллиона потребителей.

Подробнее о последствиях атаки РФ по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Молдова Война в Украине Майя Санду
Новости
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает