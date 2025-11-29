Санду об атаке на Украину и залете дронов РФ: это не язык страны, которая ведет переговоры

Президент Молдовы Мая Санду осудила очередной масштабный обстрел Украины, который произошел в ночь на 29 ноября. Она подчеркнула, что это не язык страны, которая хочет мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Санду в соцсети Х.

"Жестокое 10-часовое нападение на Украину. Это не язык дипломатии и не язык страны, которая утверждает, что ведет мирные переговоры", - написала она. Также Мая Санду прокомментировала очередное нарушение воздушного пространства Молдовы. Она отметила, что осуждает эти атаки и выражает поддержку нашей Украине. "Направляясь убивать мирных жителей, российские дроны вновь нарушили воздушное пространство Молдовы и вынудили принять решение о его временном закрытии. Мы осуждаем эти атаки и выражаем поддержку Украине", – резюмировала президент Молдовы.