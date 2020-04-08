Сандерс вышел из президентской гонки в США

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Об этом сообщает CNN.

Сандерс фактически был последним конкурентом другого представителя Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Приостановка кампании сенатора означает, что теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.

Теперь политик вернется в штат Вермонт, который он представляет в Сенате Соединенных Штатов.

Напомним, бывший вице-президент Джо Байден лидирует на предварительных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс.

Кроме того, проведение первичных выборов в американском штате Джорджия пришлось перенести почти на 2 месяца из-за опасности распространения коронавируса.

Добавим, что ранее бывший вице-президент США Джо Байден предположил, что кандидата в президенты от Демократической партии могут выбрать с помощью онлайн опроса.