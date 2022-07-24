Самый высокий уровень опасности. На японском Кюсю произошло извержение вулкана
На острове Кюсю, который находится на западе Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима. На острове объявили самый высокий уровень опасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сакурадзима является одним из самых активных вулканов Японии, извержение которого регулярно происходит различной интенсивности.
Сейчас сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало.
Тем временем местные издания сообщают о вулканических камнях, которые падали на расстоянии 2,5 километров от вулкана. Уровень опасности извержения был повышен до 5, то есть, самого высокого, и некоторым районам было рекомендовано эвакуироваться.
Ядерные регуляторы заявили, что на атомной станции Сендай, которая расположена в 50 километрах от вулкана, не было выявлено никаких нарушений.
On the Japanese island of #Kyushu there was an eruption of the volcano Sakurajima. Ash column rises to a height of 2.5 km. In the nearby cities declared the maximum level of danger. pic.twitter.com/VObINL4ssQ— PN News (@PN_News_EN) July 24, 2022
Напомним, РБК-Украина писало о том, как пол года назад в Африке проснулся один из крупнейших вулканов мира.
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