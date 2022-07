Самый высокий уровень опасности. На японском Кюсю произошло извержение вулкана

Сакурадзима является одним из самых активных вулканов Японии, извержение которого регулярно происходит различной интенсивности.

Сейчас сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало.

Тем временем местные издания сообщают о вулканических камнях, которые падали на расстоянии 2,5 километров от вулкана. Уровень опасности извержения был повышен до 5, то есть, самого высокого, и некоторым районам было рекомендовано эвакуироваться.

Ядерные регуляторы заявили, что на атомной станции Сендай, которая расположена в 50 километрах от вулкана, не было выявлено никаких нарушений.

On the Japanese island of #Kyushu there was an eruption of the volcano Sakurajima. Ash column rises to a height of 2.5 km. In the nearby cities declared the maximum level of danger. pic.twitter.com/VObINL4ssQ