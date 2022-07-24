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Самый высокий уровень опасности. На японском Кюсю произошло извержение вулкана

Новина українською →
Воскресенье 24 июля 2022 17:38
Самый высокий уровень опасности. На японском Кюсю произошло извержение вулкана Фото: на японском Кюсю произошло извержение вулкана (twitter.com/DarrenPlymouth)
Автор: Сергей Пышкин

На острове Кюсю, который находится на западе Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима. На острове объявили самый высокий уровень опасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сакурадзима является одним из самых активных вулканов Японии, извержение которого регулярно происходит различной интенсивности.

Сейчас сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало.

Тем временем местные издания сообщают о вулканических камнях, которые падали на расстоянии 2,5 километров от вулкана. Уровень опасности извержения был повышен до 5, то есть, самого высокого, и некоторым районам было рекомендовано эвакуироваться.

Ядерные регуляторы заявили, что на атомной станции Сендай, которая расположена в 50 километрах от вулкана, не было выявлено никаких нарушений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как пол года назад в Африке проснулся один из крупнейших вулканов мира.

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