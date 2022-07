Найвищий рівень небезпеки. На японському Кюсю сталося виверження вулкану

Сакурадзима є одним з найактивніших вулканів Японії, виверження якого регулярно відбувається різної інтенсивності.

Наразі повідомлень про будь-які руйнування або є постраждалих не надходило.

Тим часом місцеві видання повідомляють про вулканічні камені, які падали на відстані 2,5 кілометрів від вулкана. Рівень небезпеки виверження був підвищений до 5, тобто, найвищого, і деяким районам рекомендовано евакуюватися.

Ядерні регулятори заявили, що на атомній станції Сендай, яка розташована за 50 кілометрів від вулкана поки що не було виявлено жодних порушень.

On the Japanese island of #Kyushu there was an eruption of the volcano Sakurajima. Ash column rises to a height of 2.5 km. In the nearby cities declared the maximum level of danger. pic.twitter.com/VObINL4ssQ